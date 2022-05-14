«صوت الشباب».. حلول إبداعية أمام تحديات المجتمع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لإيجاد حلول وأفكار إبداعية أمام تحديات المجتمع، دعت مؤسسة مسك المجتمع إلى الانضمام لدورة تدريبية من برنامج «صوت الشباب»؛ لتعزيز المهارات في التواصل والإقناع، حيث تتاح فرصة التسجيل حتى نهاية 2021.

وهو برنامج إثرائي يهدف لإشراك الشباب من مختلف أنحاء المملكة في عدد من الندوات واللقاءات التدريبية والحوارية التي تركز بشكل رئيس على مهارات التواصل والإقناع والتفكير النقدي ضمن رحلة تسهلها مسك بأدوات ممكنة تفعل فيها دور الشباب كمواطنين مؤثرين.

وسيكون البرنامج متاحا لجميع الشباب من مختلف مناطق المملكة، حيث سيتم مناقشة أبرز القضايا التي تخص الشباب، فالبرنامج يهدف إلى تطوير مهارات التفكير النقدي، والحوار لدى الشباب بغض النظر عن المنطقة. فيما ستكون مدة البرنامج 6 أسابيع، موزعة على ساعات متفرقة خلال الأسبوع.

النقاط الرئيسة في البرنامج:







يقدم البرنامج باللغة العربية.



تدريب نظري في دورة تدريبية مدتها ساعتان ونصف الساعة حول مهارات التواصل والإقناع.



المرحلة الأولى في التدريب العملي مع مجموعة من المشرفين والمشاركين حول تقنيات الحوار.



التفكير النقدي هو المرحلة الثانية في التدريب العملي مع نخبة مختارة من المشاركين المتأهلين.



تدريب علـى مهارات التواصل والإلقاء وتقديم العروض استعدادا للقاء صانعي القرار حول مواضيع تهم الشباب.



معايير التقديم:





أن يكون العمر بين 18 و35 عاما.



إجادة اللغة العربية (التحدث والكتابة والقراءة).



أن يكون المتقدم سعوديا.



ماذا ستتعلم من البرنامج؟

تقنيات الحوار تستطيع من خلالها طرح أفكارك ومناقشة من حولك وتعزيز وجهة نظرك.

مهارات التواصل تساعدك في تطوير قدراتك في مجتمعك، مقر دراستك أو عملك.

الإلقاء لتتمكن من المضي قدما في مسيرتك الدراسية أو المهنية.