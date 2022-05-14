التأمين يشمل 16 لقاحا تحمي الأطفال من 20 مرضا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس الضمان الصحي أن التأمين الطبي يشمل 16 لقاحا تحمي الأطفال من 20 مرضا، وأن اللقاحات بصفة عامة دعمت صحة الإنسان من تطويرها عام 1796م. وأشارت إلى أن اللقاحات خفضت معدل الإصابات بالحصبة إلى 1.68 % والدرن 8.78 % والسعال الديكيب 1.15 %. وأوضح المجلس أنه من 1960 حتى 2020 منعت اللقاحات نحو 90 مليون حالة وفاة، وأنه خلال الفترة ذاتها تم القضاء على شلل الأطفال والجدري والكزاز الوليدي. من جهة أخرى دعا المجلس إلى تقديم نموذج الإفصاح الطبي الموحد لشركة التأمين للمساعدة في ضمان حصولك وأفراد عائلتك على خدمات الرعاية الصحية عن الحاجة إليها. وترتكز وثيقة الضمان الصحي الأساسية على وقاية المستفيدين وتعزيز الصحة والحد من مضاعفات المرض، إضافة إلى تحسين القدرة والوظائف للمستفيدين وتسهيل وصول فئة المستهدفين للخدمة سواء بالرعاية المنزلية أو الطب الافتراضي أو دليل الأدوية التأميني. التأمين الصحي بالأرقام:





10.5 ملايين مشترك



ملايين مشترك 5821 مقدم خدمات رعاية



مقدم خدمات رعاية 24 شركة تأمين مؤهلة



شركة تأمين مؤهلة 5 شركات لإدارة المطالبات



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