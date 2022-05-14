شكرا لقرائتكم خبر التأمين يشمل 16 لقاحا تحمي الأطفال من 20 مرضا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جهة أخرى دعا المجلس إلى تقديم نموذج الإفصاح الطبي الموحد لشركة التأمين للمساعدة في ضمان حصولك وأفراد عائلتك على خدمات الرعاية الصحية عن الحاجة إليها. وترتكز وثيقة الضمان الصحي الأساسية على وقاية المستفيدين وتعزيز الصحة والحد من مضاعفات المرض، إضافة إلى تحسين القدرة والوظائف للمستفيدين وتسهيل وصول فئة المستهدفين للخدمة سواء بالرعاية المنزلية أو الطب الافتراضي أو دليل الأدوية التأميني.التأمين الصحي بالأرقام:
- 10.5 ملايين مشترك
- 5821 مقدم خدمات رعاية
- 24 شركة تأمين مؤهلة
- 5 شركات لإدارة المطالبات
كانت هذه تفاصيل خبر التأمين يشمل 16 لقاحا تحمي الأطفال من 20 مرضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.