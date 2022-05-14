مبادرات لتحويل ابتكارات الطلاب إلى منتجات اقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تطوير البرامج التعليمية لريادة الأعمال لتحقيق التحول نحو الجامعات الريادية، أطلقت وزارة التعليم عدة مبادرات تدعم ربط رواد الأعمال من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بسوق العمل عبر تحويل ابتكاراتهم إلى منتجات اقتصادية تسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية.

ولتحقيق هذا الهدف نظمت الوزارة ورشة عمل بعنوان: (قيادات مراكز الابتكار وريادة الأعمال) لإبراز دورها واستراتيجيتها في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في التعليم الجامعي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأتي الورشة في إطار تعزيز وزارة التعليم لدور مراكز الابتكار وريادة الأعمال في تنمية القدرات الريادية لدى الطلبة من خلال رعاية الابتكار والإبداع ودعم الأفكار والأنشطة والمشاريع الريادية.

وتضمنت أعمال ورشة العمل استعراض دور وكالة وزارة التعليم للبحث والابتكار في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، وعرض أفضل الممارسات المحلية للجامعات الريادية، التي بدورها تحقق التنافسية المستدامة، إلى جانب عدة مشاركات فاعلة من رواد الأعمال؛ اشتملت على عرض تجارب وإنجازات ملهمة ومحفزة، إضافة إلى إقامة حلقة نقاش حول تكامل عناصر منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.

حضر ورشة العمل عدد من مسؤولي وزارة التعليم، ووكلاء وعمداء البحث العلمي بالجامعات، وقيادات مراكز الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس، ومسؤولي الجهات الرئيسة في منظومة الابتكار.​

أهداف ورشة العمل:

