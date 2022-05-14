98% من الأطفال يستخدمون الإنترنت.. و4 مخاطر تواجههم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسهم وعي الوالدين بالطرق الصحيحة لاستخدام الإنترنت في تعزيز التصفح الآمن للأبناء، ويقلل من تعرضهم للمخاطر. وما يعزز تلك المخاطر بحسب مجلس شؤون الأسرة، أن 98% من الصغار في المملكة يستخدمون الإنترنت وهي نسبة كبيرة تستدعي من الآباء أخد الحيطة والحذر وتعزيز التصفح الآمن.

وحدد المجلس 4 مخاطر تواجه الأبناء على الشبكة العنكبوتية منها الاستغلال والمواد الخطرة، فيما رأت أن هناك 4 طرق تساعد هؤلاء على استخدام آمن للإنترنت منها المراقبة والمناقشة. ويبقى التعريف بمخاطر غرف الدردشة من أهم الطرق التي تحمي أطفالنا من التعرض للمخاطر الالكترونية.

ويؤكد مجلس شؤون الأسرة أن إلمام الوالدين باحتياجات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، يساعد على تكوين القدرات الذهنية والشخصية للطفل واكتسابه السلوك الاجتماعي الذي يحميه من مخاطر عدة في عالم أصبح قرية صغيرة.

98.3 % من عمر 10 - 14 سنة يستخدمون الإنترنت

99.8 % من عمر 15 - 19 سنة يستخدمون الإنترنت

مخاطر استخدام الإنترنت







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طرق الاستخدام الآمن