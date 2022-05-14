98% من الأطفال يستخدمون الإنترنت.. و4 مخاطر تواجههم

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وحدد المجلس 4 مخاطر تواجه الأبناء على الشبكة العنكبوتية منها الاستغلال والمواد الخطرة، فيما رأت أن هناك 4 طرق تساعد هؤلاء على استخدام آمن للإنترنت منها المراقبة والمناقشة. ويبقى التعريف بمخاطر غرف الدردشة من أهم الطرق التي تحمي أطفالنا من التعرض للمخاطر الالكترونية.ويؤكد مجلس شؤون الأسرة أن إلمام الوالدين باحتياجات الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، يساعد على تكوين القدرات الذهنية والشخصية للطفل واكتسابه السلوك الاجتماعي الذي يحميه من مخاطر عدة في عالم أصبح قرية صغيرة.
98.3 % من عمر 10 - 14 سنة يستخدمون الإنترنت
99.8 % من عمر 15 - 19 سنة يستخدمون الإنترنت
مخاطر استخدام الإنترنت
- الاطلاع على المحتوى غير الملائم
- التعرض للاستغلال
- المواد التسويقية غير المرغوبة
- الكشف عن معلوماتهم الشخصية
طرق الاستخدام الآمن
- إعداد قائمة بالمواقع الجيدة للأطفال
- مراقبة الأطفال عن قرب ومعرفة المواقع التي يزورونها
- التعريف بمخاطر المشاركة في غرف المحادثات
- المناقشة المستمرة حول الإنترنت ومخاطره
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