صور.. الفيحاء يبدأ التحضير لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - عبد العزيز بن تركي الفيصل: رعاية الملك وحضور سمو ولي العهد للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين تجسيد واضح لاهتمام القيادة بالرياضة

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