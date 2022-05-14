بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه، على ملعب «دي لا موسون»، ضمن مواجهات الأسبوع السابع والثلاثين، من بطولة الدوري الفرنسي.

وأعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة مونبلييه.

باريس سان جيرمان ومونبلييه بث مباشر

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، بالإضافة لغياب يوليان دراكسلر، ماورو إيكاردي، عبدو ديالو، لياندرو باريديس بسبب الإصابات، ولايفن كورزاوا، وكولين داجبا لأسباب فنية.

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باريس سان جيرمان ومونبلييه

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي كالتالي: كيلور نافاس، جيانلويجي دوناروما، لوتيلييه، أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، دي ماريا، جيورجينهو فاينالدوم، خوان بيرنات، دانيلو لويس، أندير هيريرا، تيلو كيرير، نونو مينديز، إدريسا جي، إريك جونيور، ليونيل ميسي، تشافي سيمونز، إسماعيل جربي، ميتشو.

باريس سان جيرمان مباشر

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 80 نقطة، جمعها من 36 مباراة، بعدما حقق الانتصار في 24 مواجهة، وتعادل في 8، وهزم في 4 لقاءات.

بينما يأتي فريق مونبلييه في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة، حصدها من 36 لقاء، بعدما انتصر في 12 مباراة، وحسم التعادل في 7، وتلقي الهزيمة في 17 مواجهة.