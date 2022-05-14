بث مباشر.. مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف

محمد بن مسعود - الدمام - يواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة تقام بملعب 5 جويليه في الجزائر.

مباراة الأهلي ووفاق سطيف

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وكان الأهلي فاز على وفاق سطيف في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الأهلي we السلام برباعية دون رد.

وجاء تشكيل وفاق سطيف كالآتي:

حراسة المرمي: سفيان خذايريه.

الدفاع: محمد زيتي – عبد الكريم نمديل – هوارى فرحاني – حسيني لعريبي.

الوسط: عبد القادر بوتيش – أكرم جحنيط – عبد الرحيم دغموم – أحمد قندوسي.

الهجوم: عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد.

الأهلي ووفاق سطيف بث مباشر

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسى تاو.

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وتقرر خلال الاجتماع الفنى للمباراة الذى عقد أمس أن يرتدى الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الطاقم السماوى، على أن يرتدى فريق وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض والأسود، ويرتدى حارس الفريق الجزائرى القميص الأخضر.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين ملعب 5 يوليو.