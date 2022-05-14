محمد بن مسعود - الدمام - فشل ذريع وارقام صادمة لمسلسل محمد رمضان والمنتج يكشف السبب

ينتظر الجمهور كل عام المسلسلات الرمضانية حيث تتنافس على الشاشات لتقديم الافضل للمشاهد وهذه الاعمال تتطلب ميزانيات ضخمة من تصوير واجور للممثلين. ويبدو أن الفنان محمد رمضان تربع على عرش “الرقم واحد” للممثلين الأعلى أجراً خلال شهر رمضان 2022 اذ بلغ اجره في مشاركته في بطولة “المشوار” المليوني دولار.

ويأتي أيضاً ضمن لائحة الممثلين الاعلى أجراً الممثل المصري أحمد السقا ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022 ووصل إلى مليوني دولار وذلك لدور البطولة في مسلسل “الإختيار” الجزء الثالث. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً اما اجر الممثل أمير كرارة في بطولة مسلسل “العائدون” حسب ما ذكرت بعض المصادر بلغ مليون و800 الف دولار.

أما الممثلة نيللي كريم فقد تقاضت أكثر من مليون و400 ألف دولار عن دورها في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي.

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