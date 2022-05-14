عبد العزيز بن تركي الفيصل: رعاية الملك وحضور سمو ولي العهد للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين تجسيد واضح لاهتمام القيادة بالرياضة

محمد بن مسعود - الدمام - قال عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وزير الرياضة، اليوم، إن رعاية الملك وحضور سمو ولي العهد للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين يُعد تجسيداً واضحاً وجلياً على اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة والرياضيين، وحرصهم المستمر على دعمهم وتمكينهم في مختلف مجالات الرياضة وألعابها.

وفي وقت سابق رفع رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية للموسم الرياضي الحالي, ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على حضوره وتشريفه هذا الحدث الرياضي الكبير .

وقال رئيس الإتحاد السعودي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين وتشريف ولي العهد تأتي إمتداداً للإهتمام اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بشكل عام وكرة على وجه الخصوص.

وأضاف المسحل أن الكرة السعودية وما شهدته من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية لم تكن لتصل إلى تلك المكانة لولا توفيق الله أولاً ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة, مشيداً بالإهتمام والجهد الكبيرين من سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي يسخّر كل الإمكانيات من أجل رفع أسم المملكة في المحافل الرياضية العالمية والإقليمية.

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وأعرب رئيس الإتحاد السعودي عن تمنياته بالتوفيق لطرفي المباراة النهائية فريقي الهلال والفيحاء, وتقديم صورة مشرفة للكرة السعودية عبر مباراة تسودها الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.