محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
فاز فريق الفيصلي على الجزيرة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب عمّان الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ 6 للدوري الأردني لكرة القدم.
وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند نقطتين في المركز الأخير.
وفي المباراة الثانية، فاز فريق الحسين إربد على نظيره الصريح بهدفين دون مقابل، ليرفع الحسين إربد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الصريح عند 6 نقاط في المركز الثامن.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلي يفوز على الجزيرة في الدوري الأردني لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.