بث مباشر.. مباراة تشيلسي وليفربول

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل، مباراة تشيلسي وليفربول، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتقدم صحيفة المناطق لقرائها بثا مباشر لـ مباراة تشيلسي و ليفربول.

ويقود النجم المصري محمد صلاح ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام فريقه السابق تشيلسي، حيث يسعى لإضافة لقب جديد في مسيرته مع الريدز.

وكان ليفربول حصد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في شهر فبراير الماضي، على حساب تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ويسعى البلوز بقيادة مديره الفني توماس توخيل، في الثأر من ليفربول في مباراة اليوم ، والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل الريدز إلى نهائي البطولة بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-2 في الدور نصف النهائي، بينما صعد تشيلسي على حساب كريستال بالاس.

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ويتربع آرسنال على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبا، ويحل مانشستر يونايتد ثانيا بـ 12 لقبا، وتشيلسي ثالثا بـ 8 ألقاب بالتساوي مع توتنهام، بينما يتقاسم ليفربول وأستون فيلا المركز الرابع بـ 7 ألقاب لكل فريق.