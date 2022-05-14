اخبار دوليه – الملك سلمان وولي العهد يهنئان محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيساً‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وقال‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬‮«‬نتطلع‭ ‬لاستمرار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬الأخوة‭ ‬والصداقة‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬وشعبينا‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والعمل‭ ‬معاً‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‮»‬،‭ ‬متمنياً‭ ‬للإمارات‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬والرخاء‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬واس‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬بعث‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬للشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد،‭ ‬متمنياً‭ ‬للإمارات‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬والرخاء‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭.‬