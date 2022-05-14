اخبار دوليه – الملك سلمان وولي العهد يهنئان محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت.
وقال الملك سلمان في برقية التهنئة «نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معاً على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية»، متمنياً للإمارات مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».
بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد، متمنياً للإمارات مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.
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