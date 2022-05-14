أمير منطقة الباحة يعزي في وفاة لاعب الحجاز

محمد بن مسعود - الدمام - قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، إلى أسرة لاعب الحجاز عبدالله خليفة صغير. وكتب الحساب الرسمي لإمارة الباحة: ” سمو أمير منطقة الباحة يقدم تعازيه لوالد لاعب نادي الحجاز .. الكابتن عبدالله بن خليفة صغير ..رحمه الله”. وأضاف: ” وسأل سموه ، الله ﷻ ، أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم والديه وأهله وذويه الصبر والسلوان”. أخبار قد تهمك وكان نادي الحجاز قد أعلن وفاة لاعبه عبدالله خليفه صغير يوم الخميس، وذلك عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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