ملك البحرين يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيساً للإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.

وأعرب جلالة الملك عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته لسموه على الثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ، سائلاً الباري عز وجل أن يحفظ سموه ويمده بعونه وتوفيقه ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والتقدم المبارك التي تشهدها دولة الإمارات وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في مزيد من التنمية والتطور والازدهار وخدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.

وأكد في البرقية على عمق العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما وحرص مملكة البحرين على المضي قدماً في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الوطيد ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.