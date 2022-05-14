اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يحضر حفل الغداء الذي أقامته الملكة اليزابيث الثانية تكريماً لجلالته

محمد بن مسعود - الدمام - حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، هذا اليوم في قصر وندسور، حفل الغداء الذي أقامته صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا، تكريماً لجلالة الملك المفدى بمناسبة حضور جلالته مهرجان رويال ويندسور للفروسية.
وتبادل جلالة الملك المفدى مع صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية، الأحاديث الودية حول العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين، إضافة إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده هذه العلاقات العريقة والمتميزة من تطور وازدهار مستمر في جميع المجالات تحقيقاً لكل ما فيه الخير والنماء للشعبين الصديقين.
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