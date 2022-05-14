اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يحضر حفل الغداء الذي أقامته الملكة اليزابيث الثانية تكريماً لجلالته

محمد بن مسعود - الدمام - حضر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬وندسور،‭ ‬حفل‭ ‬الغداء‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬صاحبة‭ ‬الجلالة‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬ملكة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وشمال‭ ‬ايرلندا،‭ ‬تكريماً‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المفدى‭ ‬بمناسبة‭ ‬حضور‭ ‬جلالته‭ ‬مهرجان‭ ‬رويال‭ ‬ويندسور‭ ‬للفروسية‭.‬

‭ ‬وتبادل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المفدى‭ ‬مع‭ ‬صاحبة‭ ‬الجلالة‭ ‬الملكة‭ ‬اليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬الأحاديث‭ ‬الودية‭ ‬حول‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬العائلتين‭ ‬المالكتين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والراسخة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬العريقة‭ ‬والمتميزة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬للشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬