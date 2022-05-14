نائب أمير منطقة الرياض يؤكد أهمية التفاعل والمشاركة في تعداد السعودية 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على أهمية التفاعل والتعاون والمشاركة في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م.
وأكد سموه أن المشاركة في التعداد وتقديم المعلومات الدقيقة والتي تحظى بسرية تامة تسهم بشكل كبير في رسم خطط التنمية الوطنية واستشراف المستقبل لهذا الوطن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوها بجهود الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين.
وأهاب سمو نائب أمير منطقة الرياض بالجميع على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وتقديم البيانات المطلوبة كافة، خاصة في ظل الطرق المتعددة المتاحة للمشاركة في التعداد.
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