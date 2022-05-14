اخبار دوليه – الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا بسبب تداعيات جائحة كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - اعتذرت‭ ‬الصين‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تكافح‭ ‬البلاد‭ ‬اسوأ‭ ‬انتشار‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬فترة‭ ‬تفشيه‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مدن‭ ‬صينية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬بمشاركة‭ ‬24‭ ‬منتخباً،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اختيار‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستضافة‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2019‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاستثنائي‭ ‬للجمعة‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬مشاورات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬قام‭ ‬الأخير‭ ‬بإعلام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬عن‭ ‬الخطوات‭ ‬المقبلة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستضافة‭.‬

وتواجه‭ ‬الصين‭ ‬أخيراً‭ ‬موجة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬بفيروس‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬إغلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬وحجز‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭.‬

وتضاف‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬أحداث‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬واجهت‭ ‬الالغاء‭ ‬او‭ ‬التأجيل،‭ ‬أبرزها‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬‮«‬هانغجو‭ ‬2022‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬200‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬شنغهاي‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الجائحة‭.‬

واضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬انه‭ ‬أخذ‭ ‬‮«‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بها‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تنازل‭ ‬الصين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الاستضافة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واللجنة‭ ‬المحلية‭ ‬المنظمة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاستعداد،‭ ‬وتم‭ ‬قطع‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إطلاق‭ ‬شعار‭ ‬البطولة‭ ‬والكشف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬استكمال‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬ستاد‭ ‬شنغهاي‭ ‬باندونغ‭ ‬الجديد‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬أعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تقديره‭ ‬للصين‮»‬،‭ ‬وصف‭ ‬القرار‭ ‬بـ»الصعب‭ ‬ولكن‭ ‬الضروري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقييم‭ ‬الموقف‭ ‬بخصوص‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬منتخبات‭ ‬الصين‭ (‬كونها‭ ‬المضيفة‭ ‬سابقاً‭) ‬واليابان‭ ‬وسوريا‭ ‬وقطر‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأستراليا‭ ‬وإيران‭ ‬والإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬والعراق‭ ‬وعمان‭ ‬وفيتنام‭ ‬ولبنان،‭ ‬قد‭ ‬ضمنت‭ ‬تأهلها‭ ‬الى‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬24‭ ‬منتخباً،‭ ‬فيما‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تستكمل‭ ‬تصفيات‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬بين‭ ‬8‭ ‬و14‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بنظام‭ ‬التجمع‭.‬