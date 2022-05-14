إخماد حريق في أكبر مجمع شرق السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أخمدت‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬حريقاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬الظهران‭ ‬مول،‭ ‬أكبر‭ ‬مجمع‭ ‬شرق‭ ‬السعودية،‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة،‭ ‬امتد‭ ‬قرابة‭ ‬6‭ ‬ساعات‭. ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإطفاء‭ ‬طيران‭ ‬الأمن‭ ‬برئاسة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬والجهات‭ ‬الأمنية‭.‬

في‭ ‬التفاصيل،‭ ‬وقع‭ ‬الحريق‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬إغلاق‭ ‬المجمع‭ ‬فجراً،‭ ‬حيث‭ ‬يفتح‭ ‬أبوابه‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭.‬

وتركز‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬بوابات‭ ‬من‭ ‬المجمع‭ (‬10و11‭ ‬و12‭)‬،‭ ‬وانتشرت‭ ‬الأدخنة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭.‬

لا‭ ‬إصابات

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬حريقاً‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬العوازل‭ ‬السقفية‭ ‬لمجمع‭ ‬الظهران،‭ ‬ولم‭ ‬تُسجل‭ ‬إصابات،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬فرقه‭ ‬⁧أخمدت‭ ‬حريق‭ ‬⁧الظهران‭ ‬مول⁩،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬أعمال‭ ‬التبريد‭ ‬والمتابعة‭.‬

فيما‭ ‬تداول‭ ‬مغردون‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬وصور‭ ‬لنشوب‭ ‬الحريق‭ ‬وتصاعد‭ ‬النيران‭ ‬من‭ ‬المجمع‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬بضاحية‭ ‬الدوحة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالظهران،‭ ‬ويعتبر‭ ‬وجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مدن‭ ‬هي‭ ‬الظهران‭ ‬والدمام‭ ‬والخبر‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬المجمع‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬ويضم‭ ‬قرابة‭ ‬500‭ ‬متجر‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تتجاوز‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬