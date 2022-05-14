“الصحة” توصي بالنظافة الشخصية للوقاية من فيروسات التهاب الكبد

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الصحة أنه وحرصًا على الحماية من انتقال الأمراض المعدية مثل فيروسات التهاب الكبد، يجب الالتزام بالنظافة الشخصية العامة، والتأكد من سلامة الغذاء والماء. وقالت الوزارة: يجب تجنب استخدام الأدوات المشتركة مع المصابين وتجنب استخدام الإبر وأدوات الوخز الملوثة. وأضافت “الصحة” أنه من الضروري تلقي اللقاح بناءً على التوصيات الطبية. أخبار قد تهمك

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