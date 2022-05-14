المجاعة تهدد العالم .. حالة استنفار بسبب ارتفاع أسعار القمح «المخيفة» ودول تحظر بيع محصولها!

محمد بن مسعود - الدمام - يبدو‭ ‬أن‭ ‬المجاعة‭ ‬تهدد‭ ‬العالم‭ ‬وسط‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬القمح‭ ‬وترجيحات‭ ‬بانخفاض‭ ‬المحصول‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬دولا‭ ‬لإيقاف‭ ‬بيع‭ ‬محاصيلها‭ ‬وأخرى‭ ‬لإعلان‭ ‬نفاده‭ ‬قريبا‭.‬

وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬Financial Times‮»‬،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬​​إنتاج‭ ‬القمح‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬وفقا‭ ‬لتوقعات‭ ‬الحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بمراقبة‭ ‬موسم‭ ‬المحاصيل‭ ‬المقبل‭ ‬عن‭ ‬كثب،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬تعقد‭ ‬الإمدادات‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭.‬

وارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬القمح‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أول‭ ‬تقديراتها‭ ‬العالمية‭ ‬لموسم‭ ‬المحاصيل‭ ‬2022‭-‬23‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭. ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬للمحصول‭ ‬الجديد،‭ ‬تسليم‭ ‬سبتمبر،‭ ‬والمتداولة‭ ‬في‭ ‬شيكاغو،‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬دولارا‭ ‬للبوشل،‭ ‬بزيادة‭ ‬8‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتراجع‭ ‬قليلا‭.‬