القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود سرقا 150 الف ريال من أحد عملاء البنوك

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ترصدا لأحد عملاء البنوك أثناء خروجه من البنك، وبعد توقفه في شارع عام كسرا زجاج مركبته وسرقا مبلغ (150,000) ريال كان بداخلها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.‎

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