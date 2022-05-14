اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.
وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لسموه على الثقة الغالية التي أولاها إياه إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، داعيًا المولى عزّ وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والعافية، ويمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والتقدم المبارك التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بما يعود بمزيدٍ من التنمية والتطور على شعبها الشقيق، وخدمة قضايا أمته والاستمرار بمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات تاريخية متميزة تستند إلى روابط أخوية راسخة بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، منوهًا بحرص مملكة البحرين على مواصلة الدفع بالعلاقات الثنائية نحو أوجهٍ أكثر متانة على مختلف الأصعدة بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
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