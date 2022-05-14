اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيساً‭ ‬للدولة‭.‬

وأعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وأطيب‭ ‬تمنياته‭ ‬لسموه‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬أولاها‭ ‬إياه‭ ‬إخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬الشيوخ‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد‭ ‬حكام‭ ‬الإمارات،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬سموه‭ ‬ويديم‭ ‬عليه‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬ويمده‭ ‬بعونه‭ ‬وتوفيقه‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والتقدم‭ ‬المبارك‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بمزيدٍ‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور‭ ‬على‭ ‬شعبها‭ ‬الشقيق،‭ ‬وخدمة‭ ‬قضايا‭ ‬أمته‭ ‬والاستمرار‭ ‬بمسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬المشترك‭.‬

وأكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬تاريخية‭ ‬متميزة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬روابط‭ ‬أخوية‭ ‬راسخة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وقيادتيهما‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬منوهًا‭ ‬بحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬نحو‭ ‬أوجهٍ‭ ‬أكثر‭ ‬متانة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬