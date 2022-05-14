اخبار دوليه – محمد بن زايد يعرب عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياه حكام الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للثقة‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬أولاه‭ ‬إياها‭ ‬إخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬الشيوخ‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد‭ ‬حكام‭ ‬الإمارات،‭ ‬بانتخابه‭ ‬رئيساً‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬راجياً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفقه‭ ‬ويعينه‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذه‭ ‬الأمانة‭ ‬العظيمة‭ ‬وأداء‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنه‭ ‬وشعب‭ ‬الإمارات‭ ‬الوفي‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الرئاسة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬51‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬انتخاب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬بالإجماع‭ ‬رئيساً‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬خلفاً‭ ‬للمغفور‭ ‬له‭ ‬فقيد‭ ‬الوطن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭.‬

وأكد‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬الشيوخ‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد‭ ‬حرصهم‭ ‬البالغ‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬لما‭ ‬أرساه‭ ‬الراحل‭ ‬فقيد‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬أصيلة‭ ‬ومبادئ‭ ‬استمدها‭ ‬من‭ ‬المؤسس‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه،‭ ‬والتي‭ ‬رسخت‭ ‬مكانة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬وتعززت‭ ‬إنجازاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬المختلفة‭.‬

وأعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬التامة‭ ‬بأن‭ ‬شعب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬سيبقى‭ ‬كما‭ ‬أراده‭ ‬زايد‭ ‬والمؤسسون‭ ‬دوما‭ ‬حارساً‭ ‬أميناً‭ ‬للاتحاد‭ ‬ومكتسباته‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ..‬داعين‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ويسدد‭ ‬خطاه‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنه‭ ‬وشعب‭ ‬الإمارات‭ ‬الكريم‭.‬