وأعرب العسومي عن تمنياته الخالصة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، لمواصلة مسيرة البناء والتطوير والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنيانها الراسخ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة واستكملها الابن البار الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بما يحقق تطلعات شعب الإمارات لمزيد من التنمية والتقدم والازدهار واستمرار عطائها الذي لا ينضب، معربا عن ثقة البرلمان العربي بأن الرصيد الضخم لمكانة ومحبة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي سيستمر وينمو مع القيادة الجديدة للبلاد، وداعيا الله عزوجل، أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخدمة الإمارات وشعبها وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – رئيس البرلمان العربي يهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتوليه رئاسة دولة الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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