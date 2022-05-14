أول دولة أوروبية تعلن نفاد القمح تمامًا من البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إحدى الدول الأوروبية نفاد مخزون القمح من البلاد تمامًا، محذرة من توقف جميع المطاحن خلال أيام.
وفي التفاصيل، أعلن رئيس اتحاد منتجي الحبوب والدقيق في جورجيا، أن مخزونات القمح في البلاد نفدت بالفعل، وأن المطاحن ستتوقف عن العمل في الأيام المقبلة.
ويأتي ذلك في ظل اتجاه جورجيا نحو استيراد الدقيق بشكل نشط، وفقا لما ذكره المسؤول الجورجي.
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وقال المسؤول: “منذ عدة أشهر تم استيراد الدقيق بقوة إلى البلاد ليحل محل القمح. اليوم وصلنا إلى النقطة التي نفدت فيها بالفعل مخزونات القمح التي كانت لدينا من قبل، وستتوقف المطاحن (عن العمل) في غضون أيام قليلة”.
وأضاف أنه وفقا للتشريعات الجورجية الحالية فإن الضريبة على استيراد دقيق القمح هي صفر، وسعر القمح يبلغ اليوم 120 دولارا للطن.
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