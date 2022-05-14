مجموعة الإمارات للاتصالات تستحوذ على حصة 9.8% في «فودافون»

محمد بن مسعود - الدمام - استحوذت «مجموعة الامارات للاتصالات» على حصة 9.8% في «فودافون» بتكلفة تقارب 4.4 مليار دولار، وفق بيان صادر عن الشركة الإماراتية.

قالت المجموعة إنها تهدف إلى «الاستفادة من خبرات الشركة العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية». وأضاف حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نعتبر هذا الاستثمار فرصة هامة لشركة (&e) ومساهميها، إذ إنه سيتيح لنا تعزيز وتطوير محفظتنا الدولية بما يتماشى مع طموحنا الاستراتيجي».

وفق بيان «مجموعة اتصالات»، فإنها استحوذت في 13 مايو 2022 على ما يقرب من 2766 مليون سهم في «فودافون». أغلق سهم «فودافون» أمس الجمعة عند 117.82 بنس إسترليني، ما يعني أن الشركة الإماراتية عرضت حوالي 130 بنساً إسترلينياً (1.59 دولار) للسهم، أي بعلاوة نسبتها 10% عن سعر الإغلاق، وفقاً لحسابات «الشرق».

تتتفرد «فودافون» بريادتها في مجال التحوّل الرقمي، حيث تقدم بعضاً من أكثر التقنيات وحلول الجيل القادم تطوراً، بما في ذلك حلول إنترنت الأشياء، وتقنيات المعلومات، والحلول المخصصة للشركات وخدمات التكنولوجيا المالية، وفقاً للبيان.

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