جامعة الخليج العربي توقع اتفاقية تعاون مع شركة بريفا الهولندية لإنشاء مركز متكامل للزراعة الذكية

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت جامعة الخليج العربي اتفاقية تعاون مع شركة بريفا الهولندية بالشرق الأوسط في حفل توقيع حضره نائب رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور وهيب الناصر، وعميد كلية الدراسات العليا أسعود المحاميد، والسيد جيوفاني انجيوليني المدير العام لشركة بريفا المتخصصة في التقنيات الزراعية على مستوى الشرق الأوسط، إذ تهدف الاتفاقية إلى استكشاف الفرص واستغلال امكانيات الطرفين المكتسبة عبر عقود من النجاحات لتعزيز التعلم لطلاب الدراسات العليا في دول مجلس التعاون والدول العربية.

تهدف الاتفاقية إلى العمل على بناء ورفع قدرات المزارعين والكوادر العاملة في القطاعين العام والخاص في مجالات متعددة تشمل ادخال التقنيات الزراعية الذكية وادوات التحكم، والاتمتة لتوفير البيئة المثلى للإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة استخدام مدخلات الانتاج وما تحتاجه من موارد طاقة ومياه، وتوفر البيئة اللازمة للباحثين من الطرفين لإجراء البحوث المبتكرة لإيجاد حلول فاعلة ومستدامة وذات جدوى اقتصادية للتغلب على معوقات الانتاج الزراعي المرتبطة بالمناطق الجافة والصحراوية، إلى جانب ادخال الطاقات البديلة، ومن المقترح أن يتم إنشاء مركز متكامل للزراعة الذكية يكون من ضمن مراكز الريادة والتميز التي تتمتع بها جامعة الخليج العربي.

وخلال التوقيع، بيّن السيد جيوفاني انجيوليني المدير العام في شركة بريفا الهولندية إن الشركة التي أسست في هولندا تختص في نظم التحكم في المناخ، وأجهزة وحدات الري الحديثة ونظمها الإلكترونية، التي تعمل على الري الأتوماتيكي، وقال: «افتتحنا فرعنا نوفمبر الماضي في الشرق الأوسط لإيماننا بأهمية خدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل توفير حلول مبتكرة ومستدامة على صعيد الزراعة، خاصة الزراعة في البيئات المغلقة مثل البيوت المحمية، والزراعات العمودية».

وأضاف: «نسعى كذلك لتبادل الخبرات الهولندية لجامعة الخليج العربي والتعاون مع جامعة الخليج العربي بما تمتلك من خبرات عريقة في مجال الزراعات المتطورة لتأسيس مركز للتميز يعمل على، تطوير برنامج ماجستير الزراعة المتطورة، وتوفير فرص تدريبية للمهتمين، ونقل الإمكانات التكنولوجية للمنطقة، والمساهمة في توفير فرص اقتصادية في مجال الزراعات البستانية الحديثة. ونطمح ان تكون هذه بداية لتعاون طويل المدة يحقق الأمن الغذائي ويساهم في تحسين صحة البيئة».

ومن جانبها، قالت نائب سفير مملكة هولندا لدولة الكويت ومملكة البحرين سيمون لاند هويس: «نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة بين جامعة الخليج العربي وشركة بريفا للزراعات المتطورة، ونحن في الحكومة الهولندية ندعم هذه المبادرة المتميزة والتي تهدف لتأسيس مركز للتميز في الزراعات البستانية بالتقنيات الحديثة، وهو جهد يسعى للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبحرين وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وعلقت مضيفة: «نحن في هولندا نعتبر من الدول الرائدة في الأمن الغذائي والمائي والزراعات البستانية، وهو ما تحقق بفضل تعاوننا الوثيق مع مركز الأبحاث والمعاهد العلمية المتخصصة في القطاع الخاص».

ومن طرفه، أمل الدكتور عبدالهادي عبدالوهاب منسق برنامج الاستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة وأستاذ كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي، أن تساهم هذه الاتفاقية في تطوير برامج تعليمية وتدريبية وبحثية في مجال الإنتاج البستاني وفق نظم الزراعة الذكية، وان تحقق تقدماً كبيراً على صعيد استخدامات التكنولوجيا في مجالات الطاقة والمياه والموارد كمدخلات للإنتاج قائمة على الاستدامة.

معبراً عن امله أن تواجه جامعة الخليج العربي هذه التحديات من خلال هذه الاتفاقية في منطقة الخليج العربي كافة لتكون منارة للعلم والابتكار في مجالات الإنتاج الحديثة، وتسخير إمكانياتها الأكاديمية والتطبيقية لتأسيس برنامج الاستزراع الصحراوي بدون تربة وتبني تطبيقات نظم الزراعة الحديثة على مستوى التدريس الأكاديمي، وتأهيل الكوادر، وبناء النموذج الإنتاجي الناجح لتحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في مجالات الزراعات الذكية من غير تربة.

وفي السياق ذاته، كشف عن مقترح أن يشتمل مركز الزراعة الذكية على منصات للتدريب ومعرض مستدام ومتجدد لأحدث التقنيات الزراعية، وتوفير فرص للتبادل الطلابي بين طلاب الجامعة واكاديمية بريفا في هولندا والباحثون من بريفا وبرامج الاستزراع الصحراوي وادارة الموارد المائية وادارة الابتكار وعلوم البيئة والموارد الطبيعية والذكاء الاصطناعي، مما يجمع بين التطور والابتكار في مختلف التخصصات ذات الصلة بالإنتاج الزراعي الصحي والمستدام.

مؤكداً بالقول: «من المؤمل أن يوفر المركز فرصاً واسعة للدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات زراعية بيئية تدعم توجهات اصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون لدعم الامن الغذائي وزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي».

ومن جانبها، أوضحت رئيس قسم الموارد الطبيعية والبيئة جامعة الخليج العربي ان هذا التعاون سيشكل اضافة قيمة في مجال الابتكار الزراعي لدول مجلس التعاون ، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات بيئية عديدة منها ندرة المياه والموارد الطبيعية، والتصحر وتدهور جودة التربة والتلوث وتبعات تغير المناخ والدفء العالمي، هذا الى جانب نقص استخدامات الاراضي المخصصة للزراعة، مؤكدةً أن هذا التعاون يأتي في وقت تتجه فيه جميع دول العالم نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ما يعزز من اهمية هذا التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار بصفتها جامعة اقليمية عريقة في مجال بناء القدرات المتميزة للمنطقة في هذه المجالات الحيوية.

حضر التوقيع أيضا الدكتور وليد زباري أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي، والدكتور جان ويسترا من شركة بريفا، ومدير المبيعات في السيد مايكل وايز من شركة VAN DER HOEVEN.