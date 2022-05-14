«الوطنية القابضة» «تحقق 7.78 مليون دينار ارباح للربع الاول من 2020

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة، وهي الشركة الأم لشركة البحرين الوطنية للتأمين (bni) وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة(bnl) ، نتائجها المالية للربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس 2022.

حققت المجموعة خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022 صافي ربح عائد للمساهمين قدره 7.78 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 1.89 مليون دينار بحريني وذلك بزيادة قدرها 312%.

كما بلغت ربحية السهم خلال الربع الأول 69.1 فلساً بالمقارنة مع 16.7 فلسا في الربع الأول من العام السابق. وارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين بنسبة 326% إلى 5.86 مليون دينار بحريني للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022 بالمقارنة مع 1.37 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود سبب الزيادة في صافي الارباح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى المكاسب الاستثنائية غير المتكررة الناتجة عن إعادة التصنيف، والبالغة 5.87 مليون دينار بحريني، والتي تتعلق بإعادة تصنيف شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية، وهي شركة زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية، أُعيد تصنيفها إلى استثمار مالي متوفر للبيع بناءً على إعادة تقييم «التأثير الجوهري» بعد انخفاض حصة المجموعة من 15٪ إلى 9.4٪. وكان الانخفاض نتيجة اندماج شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مع الشركة الأهلية للتكافل في المملكة العربية السعودية. ومن المهم التنويه على أن المكاسب من إعادة التصنيف ليس لها تأثير مباشر على التدفقات النقدية للمجموعة وهي ناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية ذات الصلة.

كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استثناء حقوق الأقلية) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 بنسبة 4٪ ليصل إلى 64.70 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 62.22 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2021. أما مجموع الموجودات فقد بلغ 127.69 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 119.28 مليون دينار بحريني بنهاية العام السابق، أي بزيادة قدرها 7٪.

وحققت المجموعة إجمالي أقساط تأمين بلغ 11.73 مليون دينار بحريني في الربع الأول بالمقارنة مع 10.67 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 10٪. وكان هذا نتيجة للنمو في جميع القطاعات التشغيلية باستثناء قطاع التأمين على المركبات. كما حققت المجموعة صافي أقساط مكتسبة في الربع الأول بلغ 4.66 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 4.40 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 6٪. وسجلت المجموعة أرباح اكتتاب بلغت 1.00 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول، بالمقارنة مع 1.08 مليون دينار بحريني في الربع الأول من 2021. كما ارتفع صافي إيراد الاستثمارات بعد احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 18٪ إلى 1.16 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول بالمقارنة مع 0.98 مليون دينار بحريني للربع الأول من العام السابق.

وعلّق فاروق المؤيد، رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الاجتماع قائلاً:» مع انحسار أزمة الكرونا وعودة الحياة تدريجياً الى طبيعتها، سجلت المجموعة نمواً جيداً في اجمالي الأقساط كما حققت نتائج جيدة من المحفظة الاستثمارية بالإضافة الى الأداء الجيد من الشركات الزميلة، مما ساهم في ارتفاع صافي الأرباح وهو ما يعد انجازاً جديراً بالإشادة في ظل المنافسة الحادة في صناعة التأمين في مملكة البحرين، بالإضافة إلى التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية».

وعلق سمير الوزان، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: «إن النتائج الفنية لمعظم القطاعات التشغيلية كانت جيدة وطرحت المجموعة منتجات جديدة للسوق المحلي في العام المنصرم والعمل جاري على طرح المزيد من المنتجات الأخرى وكذلك إضافة وتعزيز التغطيات الحالية لتتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات الزبائن. كما نعمل حالياً وبالتنسيق مع بعض شركاتنا الزميلة على تقديم خدمات حصرية تناسب أنشطتهم وتدعم المنتجات الجديدة التي يرغبون في طرحها في القريب العاجل. كما إننا مستمرين في تطوير كوادرنا الوطنية من خلال الدورات المتخصصة لنيل أعلى المؤهلات العلمية والعملية».