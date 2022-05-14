اخبار الخليج – جائزة عبدالله بن علي كانو للإعلام التطوعيّ والخيريّ: تمديد قبول المشاركات إلى 20 يونيو 

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار سعي جمعية البحرين الخيرية إلى إعطاء فرصة جديدة للجمعيات والأفراد، تعلم اللجنة المنظمة لجائزة عبد الله بن علي كانو للإعلام التطوعيّ والخيريّ عن تمديد آجال قبول المشاركات في الجائزة إلى 20 يونيو 2022

وقد صرّح رئيس اللجنة د.حسن إبراهيم كمال الأمين العام لجمعية البحرين الخيرية أنّه كان من المفترض أن يغلق باب قبول الترشيحات للجائزة نهاية شهر أبريل 2022، ونظرا لتزامن هذه الفترة مع شهر رمضان المعظم، والانشغال بما في هذا الشهر الكريم من خصوصيات والتزامات فقد تقرر تمديد قبول المشاركات إلى 20 يونيو 2022

وأضاف قائلا: «وبهذه المناسبة نأمل التوفيق لكل المشاركين في المسابقة، وكل عام وأنتم بخير».