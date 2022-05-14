شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشهد أول خسوف للقمر في 2022 .. الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن الكرة الأرضية ستشهد، الاثنين 16 مايو خسوف كلي للقمر سيكون مشاهداً في الأمريكتين وأوروبا الغربية ومعظم إفريقيا وهو الخسوف الأول من اثنين هذه السنة وسيمثل أول قمر بدر عملاق سنة 2022.

ومحلياً ستشهد الأجزاء الغربية من المملكة فقط خسوف جزئي للقمر بنسبة صغيرة قبل شروق شمس الاثنين حيث سيكون القمر منخفضا نحو الأفق الجنوبي الغربي.

وأضافت إن هذا الخسوف عميق جدًا، ما يعني بأن مدة مرحلة الخسوف الكلي ستكون طويلة حيث سيستغرق القمر ساعة و 25 دقيقة ليمر خلال ظل الأرض، أما مدة كافة مراحل الخسوف ستستغرق 5 ساعات و 18 دقيقة مابين الساعة 04:32 و 09:50 صباحاً بتوقيت مكة (01:32 و 06:50 صباحاً بتوقيت غرينتش ) على مستوى الكرة الأرضية.

ويحدث خسوف القمر الكلي عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض وخلال هذا الخسوف سيكون القمر على مسافة يوم ونصف من نقطة الحضيض - أقرب نقطة في مداره من الأرض - مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر بنسبة 5.3٪ عن المتوسط ما يعني بأنه خلال هذا الخسوف سوف يظهر كبير نسبياً في السماء .

وأوضحت أن خسوف القمر يمكن رؤيته في كل المناطق التي يكون فيها الوقت ليلا لكن البعض سيرى الخسوف أفضل من البعض الآخر ، اعتمادًا على الموقع الجغرافي حيث يرى إما مع شروق القمر أو غروبه عندما يكون منخفضًا في السماء.