شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الخليجي» ينصح بشكل النظارة المناسبة لكل وجه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مجلس الصحة الخليجي بأن إطارات النظارات تختلف بإختلاف شكل الوجه حيث أن الوجه البيضاوي يتناسب معه أي نوع من النظارات ولكن يجب ان يتجنب الإطارا ت الضيقة لأنها تجعل الوجه يبدو طويلاً، وحول الوجه المستدير قال أن النظارات المربعة و المستطيلة ذات الإطارات الضيقة أو الأشكال الغير متماثلة تتناسب معه، والوجه المربع تتناسب معه النظارات الدائرية ذات شكل الفراشة أو عين القطة وذلك لتنعيم هذه الاشكال للوجه، والوجوه التي تاخذ طابع القلب تتناسب معها النظارات التي تخلق بعض التوازن بين منطقة الحاجب والذقن وتعتبر خيار ذكي.

وأضاف مجلس الصحة الخليجي حول النظارات الشمسية بان هناك نقاط أساسية لابد الاخذ بها عند الشراء، وأهمها اختيار التي تحجب 99% من الأشعة فوق البنفسجية، و تحتوي على ملصق يفيد بحمايتها بنسبة 100% ضد كل من أشعة UVA و UVB.

وأردف المجلس أنه من المهم عند شراء النظارة الشمسية الاهتمام بان تكون حجم النظارة كبير وكبيرة الاطار قدر الامكان، حيث أنه كلما زادت التغطية في النظارة الشمسية قل ضرر أشعة الشمس على العينين.

وأشار الصحة الخليجي بان تكون العدسات مستقطبة تحتوي على فلتر يحمي العين من الوهج الناتج عن انعكاس ضوء الشمس على الاسطح المستوية، وشدد على أن اختلاف لون العدسات والتكلفة ليس لهما بالضرورة دور في الحماية من الاشعة فوق البنفسجية.