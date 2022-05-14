بنك البحرين الوطني يتعاون مع جامعة المملكة لتوفير مُنتج «تمويل التعليم» للطلبة

محمد بن مسعود - الدمام - وقّع بنك البحرين الوطني (NBB) مذكرة تفاهم مع جامعة المملكة لتوفير مُنتج “تمويل التعليم” للطلبة، وأقيمت مراسم التوقيع في الفرع الرئيسي لبنك البحرين الوطني، وذلك بحضور البروفيسور نادر البستكي ومحمود فريد من جامعة المملكة، وحضر صباح عبداللطيف الزياني وأحمد المسقطي من جهة البنك.

ومن منطلق التزامه بالاستثمار في المجتمع، يسعى بنك البحرين الوطني عبر برنامج “تمويل التعليم” لتوفير أفضل الحلول المالية للطلبة لتغطية رسوم التعليم الأكاديمي ومع فترة سداد تصل إلى 7 سنوات. وسيحظى العملاء المستفيدين من هذا المنتج التمويلي بأسعار فائدة تنافسية وإجراءات موافقة سريعة، بجانب إعفائهم من الرسوم الإدارية ورسوم التأمين. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى الطلبة المتميزين بفرصة للإنضمام إلى برنامج التدريب المهني لدى البنك، ويهدف هذا البرنامج لمنحهم خبرات أوسع وتعريفهم بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى تقديم فرصة تدريبية بعد التخرج.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح صباح عبداللطيف الزياني، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني قائلًا:” تماشياً مع إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يركز على مبدأ الاستثمار الاجتماعي. يسعدنا التعاون مع جامعة المملكة لتوفير حلولنا التمويلية عبر مؤسسات التعليم العالي المختلفة في المملكة. وعليه، فإننا نتطلع قدمًا للتعاون المستمر مع مختلف الجامعات كجزء من مساهمتنا في تحقيق رؤية البحرين 2030″.

ومن جانبه، قال البروفسور نادر البستكي نائب رئيس جامعة المملكة: “نحن فخورون جدًا بشراكتنا مع بنك البحرين الوطني، الذي يُعد من أبرز المؤسسات المالية الرائدة في المملكة. وسيتيح هذا التعاون حصول الطلبة على فرص التعليم العالي عبر استفادتهم من برنامج التمويل المُقدم من البنك، وسيتمكن الطلبة أيضًا من تحقيق تطلعاتهم لاكتساب المعرفة والخبرة العملية في هذا المجال من خلال فرص التدريب التي يوفرها لهم البنك. في هذا السياق، يتتابع حرصنا على تطوير وتوطيد شراكاتنا لنُساهم أكثر في إعداد أجيال واعدة من القادة.”

وبدوره، يسعى بنك البحرين الوطني لتوفير تشكيلة أوسع من العروض التمويلية لخدمة العملاء وتغطية متطلباتهم المالية لمختلف المستويات الأكاديمية. ويوفر البنك حلول مالية تتمثل في منتج “تمويل التعليم” للراغبين بإكمال مسيرتهم الأكاديمية أو مواصلة تعليمهم العالي، مع فترة سداد تصل إلى 7 سنوات وأسعار فائدة تنافسية وموافقة سريعة مع إجراءات ميسرة، بالإضافة إلى إعفاء العملاء من رسوم التأمين والرسوم الإدارية. كما يأتي ذلك كجزء من مساهمة البنك في تحقيق رؤية البحرين 2030 والتي تتمثل في خلق مستقبل واعد للأجيال.