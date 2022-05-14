اخبار دوليه – كيف يتم انتخاب رئيس دولة الإمارات؟ إليك التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - انتخب‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬اليوم‭ ‬الموافق‭ ‬14‭ ‬مايو‭ ‬2022،‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬رئيساً‭ ‬للدولة،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭.‬

وحول‭ ‬كيفية‭ ‬الانتخاب،‭ ‬أوضح‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬البوابة‭ ‬الرسمية‭ ‬لحكومة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد‭ ‬ينتخب‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬رئيساً‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وفقا‭ ‬للتقويم‭ ‬الميلادي،‭ ‬ويجوز‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬لذات‭ ‬المنصب‭.‬

كما‭ ‬يمثل‭ ‬منصب‭ ‬رئاسة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬السلطة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬هيكل‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭.‬

فيما‭ ‬يضع‭ ‬الدستور‭ ‬الأحكام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنصب‭ ‬الرئاسة‭ ‬ونيابة‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬وتنص‭ ‬المواد‭ ‬51‭ ‬إلى‭ ‬54‭ ‬من‭ ‬دستور‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬أحكام‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة،‭ ‬ومدة‭ ‬ولايته،‭ ‬وصلاحياته‭.‬

مهام‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يباشر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المهام‭ ‬التالية،‭ ‬حيث‭ ‬يرأس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى،‭ ‬ويدير‭ ‬مناقشاته‭.‬

كما‭ ‬يدعو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاجتماع،‭ ‬ويفض‭ ‬اجتماعاته،‭ ‬وفقاً‭ ‬للقواعد‭ ‬الإجرائية‭ ‬التي‭ ‬يقررها‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬لائحته‭ ‬الداخلية،‭ ‬ويجب‭ ‬دعوة‭ ‬المجلس‭ ‬للاجتماع‭ ‬متى‭ ‬طلب‭ ‬ذلك‭ ‬أحد‭ ‬أعضائه‭.‬

ويدعو‭ ‬لاجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى،‭ ‬ومجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الاتحاد،‭ ‬كلما‭ ‬اقتضت‭ ‬الضرورة‭.‬

كما‭ ‬يوقع‭ ‬القوانين‭ ‬والمراسيم‭ ‬والقرارات‭ ‬الاتحادية،‭ ‬التي‭ ‬يصدق‭ ‬عليها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد،‭ ‬ويصدرها‭.‬

كذلك‭ ‬يعين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الدولة،‭ ‬ويقبل‭ ‬استقالته‭ ‬ويعفيه‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬بموافقة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭.‬

ويعين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الدولة،‭ ‬والوزراء،‭ ‬ويقبل‭ ‬استقالاتهم،‭ ‬ويعفيهم‭ ‬من‭ ‬مناصبهم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭.‬

وأيضاً‭ ‬يعين‭ ‬الممثلين‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الموظفين‭ ‬الاتحاديين‭ ‬المدنيين‭ ‬والعسكريين‭ -‬باستثناء‭ ‬رئيس‭ ‬وقضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭- ‬ويقبل‭ ‬استقالاتهم‭ ‬ويعزلهم،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الدولة‭. ‬ويتم‭ ‬هذا‭ ‬التعيين،‭ ‬أو‭ ‬قبول‭ ‬الاستقالة،‭ ‬أو‭ ‬العزل‭ ‬بمراسيم‭ ‬وطبقاً‭ ‬للقوانين‭ ‬الاتحادية‭.‬

كذلك،‭ ‬يوقع‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬الممثلين‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬للحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭ ‬والهيئات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬ويقبل‭ ‬اعتماد‭ ‬الممثلين‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬والقنصليين‭ ‬للدول‭ ‬الأجنبية‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬ويتلقى‭ ‬أوراق‭ ‬اعتمادهم‭. ‬كما‭ ‬يوقع‭ ‬وثائق‭ ‬تعيين‭ ‬وبراءات‭ ‬اعتماد‭ ‬الممثلين‭.‬

كما‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬القوانين،‭ ‬والمراسيم،‭ ‬والقرارات‭ ‬الاتحادية‭ ‬بواسطة‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬والوزراء‭ ‬المختصين‭.‬

ويمثل‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭.‬

وأيضاً‭ ‬يمارس‭ ‬حق‭ ‬العفو،‭ ‬أو‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبة،‭ ‬ويصادق‭ ‬على‭ ‬أحكام‭ ‬الإعدام،‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬الاتحادية‭.‬

ويمنح‭ ‬أوسمة‭ ‬وأنواط‭ ‬الشرف‭ ‬العسكرية‭ ‬والمدنية،‭ ‬وفقاً‭ ‬للقوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬منها،‭ ‬وأية‭ ‬اختصاصات‭ ‬أخرى‭ ‬يخوله‭ ‬إياها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد،‭ ‬أو‭ ‬تُخول‭ ‬له‭ ‬بمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬الدستور،‭ ‬أو‭ ‬القوانين‭ ‬الاتحادية‭.‬