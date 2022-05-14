اخبار دوليه – كيف يتم انتخاب رئيس دولة الإمارات؟ إليك التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الموافق 14 مايو 2022، الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وحول كيفية الانتخاب، أوضح موقع «البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة» أن المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب من بين أعضائه رئيساً لدولة الإمارات لمدة خمس سنوات، وفقا للتقويم الميلادي، ويجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.
كما يمثل منصب رئاسة الدولة في الإمارات السلطة الثانية في هيكل الحكومة الاتحادية.
فيما يضع الدستور الأحكام المتعلقة بمنصب الرئاسة ونيابة الرئاسة في دولة الإمارات، وتنص المواد 51 إلى 54 من دستور الدولة على أحكام انتخاب رئيس الدولة، ومدة ولايته، وصلاحياته.
مهام رئيس الدولة
إلى ذلك، يباشر رئيس الاتحاد المهام التالية، حيث يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته.
كما يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية، ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
ويدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى، ومجلس وزراء الاتحاد، كلما اقتضت الضرورة.
كما يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية، التي يصدق عليها المجلس الأعلى للاتحاد، ويصدرها.
كذلك يعين رئيس مجلس وزراء الدولة، ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه، بموافقة المجلس الأعلى.
ويعين نائب رئيس مجلس وزراء الدولة، والوزراء، ويقبل استقالاتهم، ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات.
وأيضاً يعين الممثلين الدبلوماسيين لدولة الإمارات لدى الدول الأجنبية، وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين -باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا- ويقبل استقالاتهم ويعزلهم، بناءً على موافقة مجلس وزراء الدولة. ويتم هذا التعيين، أو قبول الاستقالة، أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
كذلك، يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للحكومة الاتحادية لدى الدول والهيئات الأجنبية، ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى دولة الإمارات، ويتلقى أوراق اعتمادهم. كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
كما يشرف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والوزراء المختصين.
ويمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.
وأيضاً يمارس حق العفو، أو تخفيف العقوبة، ويصادق على أحكام الإعدام، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
ويمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بكل منها، وأية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى للاتحاد، أو تُخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور، أو القوانين الاتحادية.
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