اخبار دوليه – حاكم دبي: أخي محمد بن زايد آل نهيان.. عرفناه قائداً.. وبايعناه رئيساً..

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬انتخاب‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد،‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيساً‭ ‬للدولة‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬لدى‭ ‬مبايعته‭ ‬الرئيس‭ ‬الجديد‭: ‬‮«‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬هو‭ ‬ظل‭ ‬زايد‭ ‬وامتداده‭ ‬فينا‭.. ‬ومؤسس‭ ‬مئوية‭ ‬دولتنا‭.. ‬وحامي‭ ‬حمى‭ ‬اتحادنا‭.. ‬نبارك‭ ‬له،‭ ‬ونبايعه،‭ ‬ويبايعه‭ ‬شعبنا‭.. ‬وتنقاد‭ ‬له‭ ‬البلاد‭ ‬كلها‭ ‬ليأخذها‭ ‬في‭ ‬دروب‭ ‬العز‭ ‬والمجد‭ ‬والسؤدد‭ ‬بإذن‭ ‬الله‮»‬‭.‬

انتخاب‭ ‬بالإجماع

إلى‭ ‬هذا،‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد‭ ‬انتخب‭ ‬اليوم‭ ‬بالإجماع‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيساً‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وعقد‭ ‬المجلس‭ ‬اجتماعاً‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬المشرف‭ ‬بأبوظبي‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد،‭ ‬والشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة،‭ ‬والشيخ‭ ‬حميد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬النعيمي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬عجمان،‭ ‬والشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الشرقي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬الفجيرة،‭ ‬والشيخ‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬المعلا‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬أم‭ ‬القيوين،‭ ‬والشيخ‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬القاسمي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬حاكم‭ ‬رأس‭ ‬الخيمة‭.‬

فيما‭ ‬ذكر‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الرئاسة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬51‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬انتخاب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬بالإجماع‭ ‬رئيساً‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬خلفاً‭ ‬للشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭.‬

تعزيز‭ ‬الإنجازات

وأكد‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد‭ ‬‮«‬حرصهم‭ ‬البالغ‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬لما‭ ‬أرساه‭ ‬الراحل‭ ‬فقيد‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬أصيلة‭ ‬ومبادئ‭ ‬استمدها‭ ‬من‭ ‬المؤسس‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬والتي‭ ‬رسخت‭ ‬مكانة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وتعززت‭ ‬إنجازاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬المختلفة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للثقة‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬أولاه‭ ‬إياها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للاتحاد‭ ‬حكام‭ ‬الإمارات‭.‬