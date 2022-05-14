محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.
وقال محمد بن راشد على تويتر لدى مبايعته الرئيس الجديد: «محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا.. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله».
انتخاب بالإجماع
إلى هذا، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» بأن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب اليوم بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
حضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.
فيما ذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
تعزيز الإنجازات
وأكد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد «حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة»، وفق ما أوردت «وام».
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – حاكم دبي: أخي محمد بن زايد آل نهيان.. عرفناه قائداً.. وبايعناه رئيساً.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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