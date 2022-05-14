تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مواطن بالشرقية انضم لخلية إرهابية وحاز أسلحة وقذائف «آر بي جي»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، اشترك في خلية إرهابية للإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب واستهداف رجال الأمن بالقتل وإتلاف الممتلكات.

وأوضحت وزارة الداخلية –في بيان لها- أن «محمد بن خضر بن هاشم العوامي» سعودي الجنسية، أقدم على الاشتراك في خلية إرهابية والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإحداث أعمال شغب واستهداف رجال الأمن بالقتل وإتلاف الممتلكات العامة, وجعل منزله مستودعاً لأسلحة ومتفجرات الخلية الإرهابية وتزويدها بما تحتاج إليه منها باستمرار.

كما قام بحيازة أسلحة وذخيرة نارية حربية وفردية وقذائف (آر بي جي) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي, وتخزين عبوات مالتوف وأدوات تستخدم لتحضير وتصنيع المتفجرات.

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وأضافت وزارة الداخلية أن التحقيق معه أسفر إلى اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً اليوم السبت بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية، للجميع، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.