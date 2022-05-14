محمد بن مسعود - الدمام - قولوا وداعاً لمسكنات الألم.. الكشف عن فاكهة غريبة قوية المفعول لتسكين الآلام وعلاج الجروح والأمراض الجلدية

أشارت دراسة حديثة إلى القيمة الطبية الغريبة للتين الهيمالايا أو البرشومي، المعروف أيضاً باسم Bedu. مؤكدة أنه قد يكون بديلا آمناً لمسكّنات الألم الاصطناعية مثل “البنادول” و”دوليبران”.

وأوضحت الدراسة التي قادها فريق من الباحثين في جامعة “لوفلي بروفيشينال” في البنجاب (LPU) الذين درسوا التأثيرات المسكّنة لمستخلصات من التين البري في الهيمالايا على مدى ثلاث سنوات. أنه يمكن أيضاً استخدام تلك الفاكهة لعلاج التهابات الجروح والأمراض الجلدية. وفقاً لما ورد في مجلة لها.

ولفت الباحثون إلى أن هذه الفاكهة البرية لها تأثيرات مسكّنة بجرعات مختلفة بشكل عام وبجرعة 400 ملليغرام لكل كيلوغرام. على وجه الخصوص بسبب مكوّنيها الرئيسين Psoralen و Rutin.

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ووفقاً للباحثين، تم العثور على التين الهيمالايا أيضاً كمكوّن في Chawanprash، وهو معجون صحي معروف يشيع استهلاكه في المنازل الهندية.

وأكدوا أن الثمرة من المتوقع أن تصبح بديلاً محتملاً لمسكّنات الألم في المستقبل، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لتطوير مفعولها في هذا المجال.