محمد بن مسعود - الدمام - وداعاً لأدوية السكر.. أعشاب طبيعية ومفعولها خارق تعمل على تنشيط البنكرياس لإفراز الأنسولين وتضبط مستويات السكر في الدم..(تعرف عليها)

توصلت الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة على 300 مريض بالسكر إلى إمكانية علاج هؤلاء المرضى بالأعشاب المرة كالحنظل والحلبة والبابونج والترمس والدمسية.

ويتناول المريض هذه الأعشاب مخلوطة بعد طحنها بنسب متساوية من كل منها وذلك لمدة خمسة عشر يوماً مع اتباع الرجيم الخاص والبعد عن التوتر طوال هذه الفترة.

وأن هذه الأعشاب تعمل على تنشيط البنكرياس في إفراز الأنسولين وذلك بديلاً لأدوية السكر التي تسبب عسر البنكرياس بدلاً من تنشيطه.

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حيث يؤدي استعمالها في النهاية إلى اعتماد المريض على الحقن بالأنسولين الخارجي بعد فتره من خمس إلى عشر سنوات.

وقد أكدت الدراسة أن العلاج بالأعشاب في مرض السكر غير الوراثي الذي يظهر بعد سن الأربعين أثبت كفاءته وفعاليته.

وهناك بعض الاطعمة التي تعمل على تنشيط عمل البنكرياس وبالتالى علاج المرض، حيث يلعب البنكرياس دورًا حاسمًا في إنتاج الأنسولين اللازم لضبط مستويات السكر في الدم.

– التوت والكرز:

يتميزان بالقدرة العالية في دعم خلايا البنكرياس وتنشيطها والحفاظ عليها، حيث تشكل مضادات الاكسدة في الفاكهتين خطا دفاعيا يمنع تلف خلايا البنكرياس.

– عائلة البروكلي:

تشمل هذه العائلة القرنبيط والملفوف والبروكلي، والتي تحتوي على مواد كيميائية نباتية مضادة للسرطان، تحمي الحمض النووي للخلايا وتدعم صحة البنكرياس لافراز الانسولين بصورة طبيعية.

– الثوم:

من المصادر الغذائية المفيدة للبنكرياس والتي تقيه من الأمراض.

– العنب الأحمر:

يعتبر من أفضل المصادر لمادة ريسيفراترول المضادة للأكسدة، والتي تشفي من التهاب البنكرياس.

– السبانخ:

مصدر جيد لفيتامين ب والحديد، وهما عنصران يحتاجهما البنكرياس وخاصة عند إضافة الثوم.

– البطاطا الحلوة:

كل الخضراوات البرتقالية ومنها البطاطا الحلوة تفيد البنكرياس، مثل الجزر والقرع والذرة.

– شوربة الطماطم:

توفر كمية جيدة من فيتامين سي المضاد للأكسدة، والذي يحمي خلايا البنكرياس من التأكسد، كما توفر الشوربة للجسم سوائل يحتاجها.

– الزبادي:

يحتوي اللبن الزبادي على بكتريا صديقة (بروبيوتك) تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتدعم صحة البنكرياس.