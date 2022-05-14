بنك السلام يقدّم «هدايا دانات الرقمية» عبر تطبيقها الرقمي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك السلام عن طرح «هدايا دانات الرقمية» بحُلة جديدة عبر التطبيق الرقمي، حيث يتم إصدار «هدايا دانات الرقمية» خلال دقائق معدودة عن طريق تطبيق بنك السلام الرقمي بكل سهولة ويُسر. وسيحصل الزبائن أيضًا على فرصة للتأهل في السحوبات الأسبوعية للفوز بجوائز حصرية عند استخدام الخدمة وذلك حتى نهاية شهر مارس من العام 2023.

وتوفر «هدايا دانات الرقمية» طريقة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام لإهداء الأهل والأصدقاء مبالغ نقدية في حساب دانات لمختلف المناسبات الاجتماعية، مثل: التخرج والزواج والولادة وغيرها. وسيتم تخصيص سحوبات خاصة لجميع مستخدمي هذه الميزة ومنحهم فرصة الفوز بمبلغ وقدره 50 دينار بحريني أسبوعيًا.

وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً:» يسعدنا الإعلان عن تقديم «هدايا دانات الرقمية» بشكلها الجديد، والتي تتيح للزبائن إرسال هدايا نقدية بشكل رقمي وآمن عبر تطبيق الهاتف النقال، ومقابل كل استخدام لهذه الميزة، سيحظى الزبائن بفرصة الفوز بجائزة نقدية. وعليه، فإننا ندعو الجميع للاستمرار بالاستثمار في حساب «دانات للتوفير» بمبلغ 50 دينار بحريني فأكثر والاحتفاظ به لفترة أطول لتزداد فرصهم بالفوز بجوائز قيّمة ضمن سحوبات البرنامج. كما نؤكد على استمرارنا بطرح المزيد من العروض والحملات الترويجية المُجزية على مدار العام».

وقد طرح بنك السلام مؤخرًا نسخة جديدة من برنامج «دانات للتوفير» لعام 2022 تحت عنوان: «عام مليء بالذهب»، والتي تتضمن جوائز يومية 10 جرام من الذهب وجوائز شهرية عبارة عن 0.5 كيلوجرام وكيلوجرام واحد من الذهب، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى وهي 10 كيلوجرام من الذهب.