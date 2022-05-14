اخبار الخليج – السفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي تنظمان احتفالية بمناسبة يوم أوروبا في متحف البحرين الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت السفارة الفرنسية ووفد الاتحاد الأوروبي في البحرين، الخميس الماضي بـ «يوم أوروبا» على مسرح البحرين الوطني حيث اجتمع العديد من الشخصيات من الجالية البحرينية والأوروبية وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي.

«يوم أوروبا» وهو مناسبة للاحتفال بالسلام والوحدة الأوروبية ، وللاحتفال بإعلان شومان التاريخي الصادر في 9 مايو 1950 ، والذي جسد الخطوة الأولى في إنشاء الاتحاد الأوروبي.

الحفل الذي أقيم على مسرح البحرين الوطني في المنامة والذي أتاحته سعادة الشيخة مي ، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار ، والتي شكرها بحرارة سعادة السفير الفرنسي على لفتتها الكريمة حيث حضر الحفل سعادة السيد باتريك سيمونيت سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ، وبما أن فرنسا تتولى حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ، السيد جيروم كوشار سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين ، سعادة الشيخة هلا بنت محمد ال خليفة مدير عام الثقافة و الفنون بهيئة الثقافة و لأثار وسعادة السيد أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية البحرينية وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتحاد والدول الأخرى.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي السيد باتريك سيمونيت بهذه المناسبة انه سعيد جدا بالاحتفال بيوم اوروبا بمملكة البحرين وأكد على رؤية الاتحاد الأوروبي لتطلعيه للمستقبل، والتزامه القوي بالعمل مع مملكة البحرين كشريك مهم في جميع المجالات.

كما قال السيد جيروم كوشار إن العدوان الروسي على أوكرانيا عزز الوحدة الأوروبية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وافق مؤخرا على بوصلة استراتيجية.

تمنح هذه البوصلة الاستراتيجية الاتحاد الأوروبي، في وقت نشهد فيه عودة الحرب في أوروبا، خطة طموحة من التدابير الملموسة والقابلة للتنفيذ لتعزيز سياسته الأمنية والدفاعية بحلول عام 2030.

«يعتبر يوم أوروبا فرصة جيدة للتذكير ، كما قال وزير الخارجية الإيطالي ألكيد دي جاسبري في عام 1951 ، أن أوروبا تحالف من الديمقراطيات تأسس على مبدأ الحرية هذا الذي هو حصننا ، وهذا هو برنامجنا الذي هو كفاحنا».

وخلال الأمسية، استمتع الضيوف ببرنامج موسيقي رائع قدمه عازف البيانو الفرنسي الواعد والموهوب ديفيد بيسموث الذي قدم أعمالاً للعديد من الملحنين الأوروبيين المشهورين وعزف أناشيد مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي.