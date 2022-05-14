دول “الناتو” تبحث الاستراتيجية طويلة المدى بشأن روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الألمانية برلين في عطلة نهاية الأسبوع لبحث استراتيجيتهم طويلة المدى بشأن روسيا، مع فنلندا والسويد المرشحتين للانضمام إلى الحلف.

وشهد حلف الناتو زيادة كبيرة في أهميته الجيوسياسية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا وربما يستقبل أعضاء جدد قريباً.

ويأتي اجتماع برلين بعد أيام من تأييد قادة فنلندا التي ظلت محايدة لفترة طويلة الانضمام إلى حلف الناتو، ومن المتوقع أن تعلن السويد المجاورة قرارها للانضمام إلى الحلف في الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن تشارك وزيرة خارجية السويد آن ليند ووزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو في الاجتماع.

وخلال الاجتماع الذي سيعقد على مدى يومين والذي تستضيفه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ويحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيتم إطلاق المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو، ووثيقته الإرشادية للسنوات المقبلة.