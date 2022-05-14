النيابة الفلسطينية: التحقيق الأولي يشير لتعمد الاحتلال قتل شيرين أبو عاقلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكدت النيابة العامة الفلسطينية، أن التحقيقات الأولية في مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة خلصت إلى أن مصدر إطلاق النار الوحيد في مكان الجريمة كان من قوات الاحتلال الإسرائيلي لحظة إصابتها، حسب قولها. وأشارت النيابة الفلسطينية، في بيانها، إلى تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمتهم؛ حيث تبين من خلال إجراءات الكشف والمعاينة لمسرح الجريمة وجود آثار وعلامات حديثة ومتقاربة على الشجرة التي أصيبت قربها شيرين ناتجة عن إطلاق النار بشكل مباشر باتجاه موقع الجريمة. وأضافت النيابة الفلسطينية أن تمركز أقرب قوة احتلالية كانت تبعد عن شيرين أبوعاقلة عند إصابتها حوالي 150 مترًا، وكانت ترتدي الزي الصحفي والخوذة الواقية، وأن إطلاق النار اتجاه المكان استمر إلى ما بعد إصابتها؛ ما أعاق محاولات الوصول إليها لإسعافها من قبل زملائها والمواطنين، وفقًا للبيان. وأكدت النيابة الفلسطينية، أن نتائج التقرير الأولي للطب الشرعي تشير إلى أن سبب الوفاة المباشر هو تهتك الدماغ الناجم عن الإصابة بمقذوف ناري ذي سرعة عالية نافذ إلى داخل تجويف الجمجمة من خلال جرح المدخل، ومن ثم خرج المقذوف من داخل التجويف من خلال جرح المخرج وارتطم بعد خروجه في الناحية الداخلية من الخوذة الواقية وارتداده؛ ليستقر داخل الأنسجة المتهتكة داخل الجمجمة. وشددت النيابة العامة الفلسطينية بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق في كل الجرائم على مضيها في استكمال كل إجراءاتها التحقيقية اللازمة؛ لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي كونها جرائم حرب تدخل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا للبيان. قد يهمك أيضاً :- وداعًا للشيب والصلع.. تناول هذا الفيتامين يعيد الشباب لجسمك وعقلك فيما قيادة الشركة تتهرب.. مواطني جرداد يشتكون بسبب رداءة خدمة شبكة يمن موبايل الهند تحظر صادرات القمح بأثر فوري زين البحرين تعيّن رنا المجاد في منصب المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشريّة الكشف عن علامة فموية لنقص ‘‘فيتامين B12’’ المهم جدًا لجسمك.. احذر أن تتجاهها قبل فوات الأوان

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