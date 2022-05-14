محمد بن مسعود - الدمام - وداعًا للشيب والصلع.. تناول هذا الفيتامين يعيد الشباب لجسمك وعقلك

يعتبر نقص فيتامين ب 12 من الفيتامينات المهمة التي قد تحدث مجموعة كاملة من المشاكل الصحية عندما يفتقر إليها الشخص. إذا بدأ شعرك في الظهور بطريقة معينة ، فقد يعني ذلك أنك بحاجة إلى زيادة مستويات B12.

فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي يمتصه الجسم من خلال تناول أطعمة معينة. وتتمثل وظيفته الأساسية في الحفاظ على صحة أعصاب الجسم وخلايا الدم والمساعدة في تكوين الحمض النووي ، المادة الوراثية في جميع الخلايا. ومع ذلك ، في بعض الناس ، يتم إعاقة تناول B12 الغذائي. عندما يحدث هذا ، قد يحدث الشيب المبكر.

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يعد نقص فيتامين ب 12 أحد أكثر الأسباب شيوعًا لشيب الشعر قبل الأوان.

لاحظ الباحثون أن نقص فيتامين ب 12 غالبًا ما يتزامن مع نقص حمض الفوليك والبيوتين لدى الأشخاص الذين بدأ شعرهم يتحول إلى اللون الرمادي مبكرًا.

فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي آخر ضروري لعملية التمثيل الغذائي ، وإنتاج الحمض النووي ، ومستويات الطاقة الإجمالية.

يمكنك التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين ب 12 عن طريق تناول أطعمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة.

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، المعاهد الوطنية للصحة ، تم تحليل فيتامين ب 12 في المرضى الذين يعانون من قصور الخدج.

وأشارت الدراسة إلى أن: “القصبات المبكرة هي اضطراب شائع ولكنه لا يسبر غوره.

غالبًا ما يعتبر شيب الشعر علامة على الشيخوخة وفقدان الحيوية.

“كان الشيب المبكر للشعر أو القصب كيانًا بعيد المنال مع القليل من المعلومات عن مظاهره السريرية أو مسبباته المرضية.

لقد أجرينا دراسة الحالات والشواهد على 52 مريضًا أبلغوا بأنفسهم عن الإصابة بسرطان الخديج.

تم تقييم ومقارنة مستويات المغذيات الدقيقة بما في ذلك فيتامين ب 12 في الدم والبيوتين وحمض الفوليك بين المرضى والضوابط.

“التغيير الملحوظ في لون الشعر مع سوء التغذية معروف جيدًا.

“على الرغم من أن دور المغذيات الدقيقة المختلفة مثل البيوتين ، وفيتامين ب 12 ، والزنك ، والنحاس ، والسيلينيوم ، والحديد في التسبب في مسببات العلب المبكرة قد تم التكهن به ، فإن الأدلة الكافية غير كافية بسبب نقص الدراسات المنهجية المصممة بشكل صحيح.

“في أعقاب نقص الأدلة ، يتم تسويق مكملات الفيتامينات المتعددة والمعادن النادرة على أنها دواء سحري لمشكلة شيب الشعر المبكر.”

أوضح طبيب الأمراض الجلدية الدكتور إريك شفايجر أن نقص الميلانين ، وهو صبغة موجودة في بصيلات الشعر ، يؤدي إلى ظهور خيوط رمادية.

أكد طبيب أمراض جلدية آخر ، الدكتور مايكل إيدلمان ، أنه “من الناحية الطبية ، يمكن أن يرتبط اللون الرمادي بنقص فيتامين ب 12”.

هذه الفكرة رددت في Medical News Today التي تنص على أن نقص فيتامين B12 مرتبط بالشيب المبكر.

النباتيون والنباتيون أكثر عرضة لنقص فيتامين ب 12 ، حيث أن معظم المغذيات تأتي من اللحوم.

يمكن للأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم أو الأسماك الحصول على فيتامين ب 12 فقط عن طريق تناول الأطعمة المدعمة بالعناصر الغذائية – أو عن طريق تناول مكملات فيتامين ب 12.

بصرف النظر عن الشيب المبكر ، لاحظت NHS الأعراض الأخرى التي يجب البحث عنها لإثبات نقص فيتامين ب 12.

نظرًا لأن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يؤثر على الأنسجة العصبية ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتنمل – الدبابيس والإبر.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى التهيج والاكتئاب وانخفاض القدرات العقلية ، مثل الذاكرة والحكم.

المصدر: ديلي اكسبرس