محمد بن مسعود - الدمام - فيما قيادة الشركة تتهرب.. مواطني جرداد يشتكون بسبب رداءة خدمة شبكة يمن موبايل

اشتكى مواطنون من قرى جرداد بني عمر مديرية الشمايتين محافظة تعز من رداءة الخدمة. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وقال مواطني جرداد أن الخدمة تدهورت في الآونة الأخيرة وسط تجاهل متعمد من قبل قيادة الشركة. وعبر مواطنون عن استياءهم الشديد تجاه تعمد الشركة في عدم الاستجابة لمطالبهم في تقوية الشبكة. وطالب مواطنون قيادة الشركة بالاستجابة لمطالبهم في تقوية الشبكة.

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