الهند تحظر صادرات القمح بأثر فوري

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الحكومة الهندية مساء أمس إنها حظرت صادرات القمح بأثر فوري. وقالت حكومة ثاني أكبر منتج للقمح في العالم إنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل. يذكر أن المشترين العالميين يعتمدون في إمدادات القمح على الهند في ظل سعيها لتهدئة الأسعار المحلية.

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