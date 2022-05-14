زين البحرين تعيّن رنا المجاد في منصب المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشريّة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت زين البحرين عن تعيين رنا الماجد في منصب المدير التنفيذي للموارد البشريّة.

وكانت رنا قد انضمت لفريق العمل بشركة زين البحرين في العام 2003 في منصب مسؤول مبيعات، ثم انتقلت إلى إدارة الموارد البشريّة حيث تولت مسؤولية إجراء تحليلات الوظائف، كما ساعدت الشركة على اختيار المرشحين المناسبين أثناء عملها في وحدة إدارة المواهب.

وتشمل مسيرة رنا المهنيّة وخبراتها الواسعة شتّى جوانب مجال الموارد البشريّة، بما في ذلك فترات من العمل في وحدة التعلّم والتطوير ووحدة الرواتب والاستحقاقات ووحدة التوظيف. ومن خلال منصبها الجديد ستتولى رنا قيادة إدارة الموارد البشريّة في شركة زين البحرين حيث ستوظّف خبراتها القيّمة لخلق كوادر عمل أكثر قوة ومرونة. وستخضع لإشراف الرئيس التنفيذي للشركة مباشرةً.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة زين البحرين دنكان هوارد: «لقد أثبتت رنا كفاءتها بالفعل باعتبارها جزءًا حيويًا من أسرة زين البحرين. إذ ساعدت إسهاماتها الفاعلة على مدار السنين الماضية على تعزيز فريقنا وإثراء مهاراته. لذا فإننا سعداء بترقيتها إلى منصب المدير التنفيذي للموارد البشريّة حيث ستساعد رؤاها الثاقبة وخبراتها الواسعة على بناء كوادر عمل قوية وقادرة على التغلب على أي تحديات مستقبليّة.»

ومن جهتها قالت رنا الماجد: «إنه لشرف عظيم لي أن يُعهد إليّ بهذا المنصب الرئيسي الرفيع في شركة زين البحرين التي أعتبرها بمثابة داري، حيث قضيت فيها كل مسيرتي المهنيّة السابقة. وأنا متحمسة للغاية لمهام عملي الجديدة وأتطلع إلى مساعدة الشركة على بناء فريق العمل الذي تحتاجه لتعزيز أدائها في السوق.»

هذا وتحمل رنا الماجستير من جامعة ديبول، كما تحمل شهادة مدرب تنفيذي من المستوى السابع من معهد القيادة والإدارة (ILM)، وحاصلة على شهادة القيادة التنفيذية من كلية أكسفورد للأعمال، بالإضافة إلى شهادة قيادة التحول الرقمي من المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD). وهي تتمتع بـ19 عامًا من الخبرة الواسعة في مجال الموارد البشريّة وقطاع الاتصالات.