شكرا لقرائتكم خبر عن «السجون» : 8 خطوات لحجز موعد خدمة الزيارة عن بعد / عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للسجون عن خطوات حجز موعد لخدمة الزيارة عن بعد، المخصصة لأقارب النزلاء من الدرجة الأولى عبر منصة أبشر أفراد ، وهي:

1 - الدخول إلى أبشر أفراد .

2 - الدخول إلى قائمة مواعيد .

3 - اختيار المديرية العامة للسجون من قائمة المواعيد .

4 - حجز موعد افتراضي جديد .

5 - اختيار النزيل .

6 - اختيار الفرع الذي ستقام فيه الزيارة الافتراضية للزائر.

7 - تحديد التاريخ المطلوب للزيارة .

8 - طباعة الموعد.

وتطلق المديرية العامة للسجون يوم الأحد الموافق (14/ 10/ 1443 هـ) , خدمة زيارة النزلاء عن بعد للأقارب من الدرجة الأولى، بالتواصل عبر اتصال مرئي من مواقع مهيأة تقنيًا لطرفي الاتصال داخل مقار السجون في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وجازان)، من الساعة (9) صباحًا حتى (11:30) صباحًا خلال أيام الدوام الرسمي، كمرحلة أولى.