جامعة طيبة تختتم مشاركتها في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ICEE 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
اختتمت جامعة طيبة بالمدينة المنورة مشاركتها في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم ICEE 2022 الذي نظمته وزارة التعليم بعنوان ” التعليم في مواجهة الأزمات ” وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .
واستعرضت الجامعة خلال المؤتمر البرامج الدراسية والمنح الطلابية والدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار والاستثمار والتحول البرامجي وخدمة المجتمع ، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل واللقاءات التي تتمحور حول إستراتيجية التحول إلى نظام الجامعات الجديد وخطوات تحقيق الاستقلالية المنضبطة وتعزيز قيمتها التنافسية محليا وإقليميا وعالميا ومهارات المستقبل من واقع الأنشطة الافتراضية بالجامعة لتطوير التكنولوجيا السريع ودعم القطاعات لاكتساب الطلبة هذه المهارة وإتاحة فرص التطوير في البيئة الافتراضية وكذلك الخطة الإستراتيجية البحثية لمواجهة جائحة فيروس كورونا .
كما وقعت جامعة طيبة خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي ، 8 اتفاقيات مع عدد من القطاعات الأكاديمية والتعليمية والبحثية وذلك تحقيقًا للتعاون والتميز في كافة المجالات .
يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة وزراء وخبراء التعليم من 23 دولة في 11 جلسة علمية وأكثر من 130 ورشة عمل ومشاركة أكثر من 260 جهة دولية ومحلية في المعرض الدولي المصاحب للمؤتمر .
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