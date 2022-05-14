اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم، سيكون معتدلاً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ومغبرا احياناً.
الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا.
ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 8 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 60% والصغرى 10%.
وحذرت إدارة الأرصاد من رياح شديدة السرعة.
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