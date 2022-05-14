الصحة تثمن الدور الفاعل للطواقم التمريضية في الرعاية الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ثمّنت وزارة الصحة الدور الفاعل للطواقم التمريضية في الرعاية الصحية ، مؤكدةً أن العاملين في الصفوف الأمامية هم سر القوة ، نظراً لما يقومون به من أدوار كبيرة تبدأ من استقبال وعناية واهتمام ورعاية، حتى تصل للتأهيل والوقاية والمتابعة بابتسامة.
وأكدت الصحة في كلمة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق الـ 12 مايو من كل عام، أن هذا اليوم الذي يحمل لهذا العام شعار” طواقم التمريض صوت القيادة ..الاستثمار في التمريض واحترام الحقوق لتأمين الصحة العالمية”، يهدف إلى السعي نحو معرفة وتصور مستقبل التمريض، وكيف سيغيّر رؤية الرعاية الصحية، وإشراك أصحاب العلاقة حول حقوق العاملين في مجال الرعاية الصحية،إلى جانب إشراك الأعضاء، وجميع أصحاب المصلحة في حوار حول ميثاق رعاية، لحماية حقوق العاملين في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى الجمع بين الدعم السياسي والمؤثرين، ومختلف المجتمعات في التضامن والدعوة، ومناقشة الحاجة إلى حماية العاملين في التمريض، والاستثمار فيهم.
جدير بالذكر أن العام 2021م هو العام الدولي للعاملين في مجال الصحة والرعاية، وذلك تقديراً لأداء هؤلاء المهنيين الذين واجهوا جائحة كورونا بكل شجاعة وتضحية.
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