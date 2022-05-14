رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية . وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع ، يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .

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